Россия и Китай подвели годовые итоги контроля на пограничных реках

В Хабаровске прошло заседание рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури в 2022 г. Представители России и КНР обсудили итоги рыбоохранных мероприятий, воспроизводство запасов, наметили совместные рейды на будущий год.

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Российскую делегацию возглавлял руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Денис Крылов, китайскую — заместитель начальника управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Департамента сельского хозяйства и сельских дел провинции Хэйлунцзян Лю Юйбо.

Стороны обменялись информацией о результатах рыбоохранной работы, материалами о фактах нарушения промысла. Обсудили и подвели итоги рейдов в пограничных водах рек Амур и Уссури. Также согласовали сроки, район, порядок и условия совместного контроля за промыслом в весенне-летний и осенний периоды 2023 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, отдельный блок вопросов был посвящен восстановлению водных биоресурсов в пограничных водах. В частности, искусственному воспроизводству осенней кеты и осетровых видов на китайских и российских рыбоводных заводах.

Специалисты двух стран согласовали сроки, порядок и условия совместных выпусков молоди в пограничные воды Амура в 2023 г.

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