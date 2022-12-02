Еще четыре озера ХМАО предлагают рыбоводам

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на аукцион выставили четыре участка для пастбищной аквакультуры на озерах. Заявки можно подавать до 1 февраля.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах.

Площадь участков составляет от 2,4 до 261 га, начальные цены — от 2 тыс. до 209 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести 9 февраля в Тюмени. Победителям предоставят акватории на 25 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews