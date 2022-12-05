Согласование капитальных строек подключили к Госуслугам

На портале Госуслуг появилась возможность получить согласование Росрыболовства при строительстве и реконструкции капитальных объектов. Услуга касается работ, которые оказывают воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания.

Росрыболовство объявило о запуске на портале Госуслуг нового сервиса — по согласованию строительства и реконструкции объектов капстроительства. «Речь идет об объектах и деятельности, которые оказывают воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Перевод услуги в электронный вид позволит сократить процесс согласования проектной документации с Росрыболовством и его территориальными органами — на это отводится до 15 рабочих дней. В свою очередь организации при подаче заявления на Госуслугах должны предоставить полный комплект документов по планируемому строительству или реконструкции объектов, предупредили в федеральном агентстве.

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