ФСБ готовится обновить приказ по контролю за рыболовством

Федеральная служба безопасности уведомила о подготовке проекта нового приказа в сфере осуществления госконтроля в области рыболовства. Административный регламент, выпущенный в 2020 г., планируется признать утратившим силу.

Уведомление о подготовке проекта нового приказа ФСБ размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Название будущего документа заявлено так — «Об утверждении Порядка осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биологических ресурсов и о признании утратившим силу приказа ФСБ России от 16 октября 2020 г. № 476 «Об утверждении Административного регламента ФСБ России по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов».

В сопроводительных материалах отмечено, что проект приказа направлен на реализацию полномочий ФСБ России по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Сам текст проекта приказа пока не опубликован.

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