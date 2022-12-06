Зарубежному флоту прописали правила захода на Севморпуть

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовой режим захода иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды РФ в акватории Северного морского пути.

Изменения вносятся в ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews.

Иностранные военные корабли и другие государственные суда смогут заходить во внутренние морские воды в акватории Северного морского пути без цели захода в порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.

При этом нужно будет соблюдать установленный маршрут и ряд предусмотренных разрешением условий, в том числе об обязательной лоцманской проводке. Также иностранные суда должны соблюдать законодательство РФ, в частности по сохранению водных биоресурсов.

Во внутренних водах страны на Севморпути может находиться не более одного иностранного военного корабля или другого государственного судна (если иное не предусмотрено специальным разрешением правительства РФ). Федеральные органы исполнительной власти по обороне и безопасности могут приостановить заход зарубежного флота в акваторию СМП на неопределенный срок.

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