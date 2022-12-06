Роскачество: Потребители стали более довольны рыбой

Россияне стали реже жаловаться на качество рыбы и чаще заказывать продукты онлайн, сообщает Роскачество со ссылкой на результаты социологического исследования.

Исследование 2022 г. провели Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества и исследовательская компания Online Market Intelligence (OMI). Полученные данные эксперты сравнили с результатами аналогичного опроса 2020 г.

Оказалось, что доля потребителей, недовольных качеством рыбы, снизилась с 29% до 20%, сообщили Fishnews в пресс-службе Роскачества.

Цена остается для россиян одним из важных факторов в выборе продуктов: на нее ориентируются 73% опрошенных. При этом покупатели стали реже полагаться на советы знакомых (12% против 17%) и на собственную интуицию (22% против 28%).

Также больше россиян стали лучше разбираться, что означает тот или иной ингредиент в составе продуктов питания.

«Для 47% опрошенных состав остается одним из наиболее важных критериев при выборе качественных продуктов. При этом доля потребителей, которые не понимают значения тех или иных компонентов состава, уменьшилось с 31% до 24%», — подчеркнул руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов.

Кроме того, доля покупателей, регулярно заказывающих продукты питания и другие товары в интернете, увеличилась за два года с 16% до 21%. Рост онлайн-заказов происходит за счет увеличения числа покупателей в городах-миллионниках и в городах с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек, отметили в организации. По ее данным, в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн человек такого роста не наблюдается.

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