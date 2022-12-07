Российский вылов достиг 4,6 млн тонн

К 5 декабря отечественные предприятия освоили более 4,59 млн тонн водных биоресурсов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на отраслевую систему мониторинга.

В Дальневосточном бассейне рыбаки выловили свыше 3,3 млн тонн. Промысел минтая принес 1,8 млн тонн — на 202,7 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Сельди освоено 427,6 тыс. тонн (+65,3 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне общий объем добычи водных биоресурсов составил 493,7 тыс. тонн.

В Западном бассейне рыбаки наловили более 74,1 тыс. тонн — это на 3,4 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2021 г. Шпрота поймали 39,8 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн), балтийской сельди — 23,2 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 39,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки выловили более 81,4 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российский флот освоил 321,7 тыс. тонн ВБР, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 205,6 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews