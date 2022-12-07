Реки Краснодарского края ждут рыбоводов

На аукцион выставлены пять рыбоводных участков на реках Краснодарского края, акватории предлагают под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать до 13 января.

Торги проводит Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, участки площадью от 14,5 до 29,5 га находятся в Кавказском, Брюховецком, Успенском и Новопокровском районах.

Стартовые цены лотов — от 11,5 тыс. до 23,6 тыс. рублей. Торги планируется провести 23 января в Ростове-на-Дону.

С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews