Каспийским тюленям пообещали охранный резерват

Казахстан намерен создать на Каспии государственный природный резерват для охраны популяции тюленей. Сейчас готовится естественно-научное обоснование для организации такой территории.

Естественно-научное обоснование резервата предполагается получить в январе 2023 г, после чего начнется разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), сообщили Fishnews в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Идею создания резерватов озвучил президент республики Касым-Жомарт Токаев в 2021 г. на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «Остро стоит вопрос снижения популяции каспийского тюленя, который внесен в Красные книги обеих стран. Нужны безотлагательные меры по сохранению этого уникального животного, защите его территорий обитания и размножения. Поэтому предлагается рассмотреть возможность создания государственных резерватов в Северном Каспии», — заявил глава государства.

Напомним, в начале декабря в Каспийском море был зафиксирован очередной случай массовой гибели тюленей. По информации пресс-службы Минприроды России, создана рабочая группа для выяснения причин произошедшего. Вопросом займутся специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Прикаспийского института биологических ресурсов, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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