Коми планирует ввести в рыбацкий оборот новые участки

В Республике Коми на конкурс выставили 14 участков под промышленное рыболовство. Заявки можно подавать до 11 января — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и потребительского рынка. Как сообщает корреспондент Fishnews, рыболовные участки находятся в Удорском, Усть-Цилемском, Ижемском районах, а также в городском округе Инта. Согласно конкурсной документации, эти РЛУ предназначены для промышленной добычи рыбы (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов).

Площади участков составляют от 5,4 до 346 га, стартовые цены — от 14 рублей до 1100 рублей.

Критерии оценки заявок, помимо предложенной платы, — средневзвешенные показатели освоения лимитов за последние четыре года, а также показатель среднесуточного объема производства рыбной продукции за этот срок и средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течении четырех лет.

Итоги конкурса планируют подвести 13 февраля в Сыктывкаре. С победителями заключат договоры на 10 лет.

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