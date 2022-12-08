ФАО отмечает продолжение перелова в Средиземном и Черном морях

За последнее десятилетие перелов рыбы в Средиземном и Черном морях сократился, но эксплуатация большинства промысловых видов далека от устойчивой, говорится в докладе профильной комиссии ФАО.

Доклад подготовила Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Публикация документа приурочена к 15-й Конференции сторон конвенции о биологическом разнообразии.

Как рассказали Fishnews в Центре новостей ООН, чрезмерная эксплуатация запасов в Средиземном и Черном морях снизилась, особенно в отношении ключевых видов. Тем не менее 73% видов рыб региона все еще подвергаются перелову.

Согласно докладу, с 2020 г. производство в секторе рыболовства сократилось примерно на 15%, частично это связывают с последствиями пандемии COVID-19. Также в отрасли отмечено снижение доходов и количества рабочих мест.

Данные по запасам европейского хека в Средиземном море, камбалы-тюрбо в Черном море и обыкновенной камбалы в Адриатическом море свидетельствуют о значительном снижении перелова. У некоторых из этих видов уже есть признаки восстановления биомассы, говорится в докладе.

Рыболовство в Средиземном и Черном морях ежегодно приносит доход в 2,9 млрд долларов и создает около 500 тыс. рабочих мест. В то же время отмечается старение кадров в отрасли. Согласно опубликованным данным, в 2020 г. более половины всех членов экипажей были старше 40 лет и только 10% — моложе 25 лет.

На долю мелкомасштабного рыболовства приходится 82% судов и 59% рабочих мест. В нем также занято наибольшее число молодых людей, однако заработная плата рыбаков в этом секторе обычно составляет менее половины зарплаты тех, кто занят на промышленном флоте, обращают внимание в ООН.

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