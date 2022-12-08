Новости
Доклад подготовила Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)

ФАО отмечает продолжение перелова в Средиземном и Черном морях

За последнее десятилетие перелов рыбы в Средиземном и Черном морях сократился, но эксплуатация большинства промысловых видов далека от устойчивой, говорится в докладе профильной комиссии ФАО.

Доклад подготовила Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Публикация документа приурочена к 15-й Конференции сторон конвенции о биологическом разнообразии.

Как рассказали Fishnews в Центре новостей ООН, чрезмерная эксплуатация запасов в Средиземном и Черном морях снизилась, особенно в отношении ключевых видов. Тем не менее 73% видов рыб региона все еще подвергаются перелову.

Согласно докладу, с 2020 г. производство в секторе рыболовства сократилось примерно на 15%, частично это связывают с последствиями пандемии COVID-19. Также в отрасли отмечено снижение доходов и количества рабочих мест.

Данные по запасам европейского хека в Средиземном море, камбалы-тюрбо в Черном море и обыкновенной камбалы в Адриатическом море свидетельствуют о значительном снижении перелова. У некоторых из этих видов уже есть признаки восстановления биомассы, говорится в докладе.

Рыболовство в Средиземном и Черном морях ежегодно приносит доход в 2,9 млрд долларов и создает около 500 тыс. рабочих мест. В то же время отмечается старение кадров в отрасли. Согласно опубликованным данным, в 2020 г. более половины всех членов экипажей были старше 40 лет и только 10% — моложе 25 лет.

На долю мелкомасштабного рыболовства приходится 82% судов и 59% рабочих мест. В нем также занято наибольшее число молодых людей, однако заработная плата рыбаков в этом секторе обычно составляет менее половины зарплаты тех, кто занят на промышленном флоте, обращают внимание в ООН.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Потребитель переходит в режим экономии

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Настораживают инициативы по рыбной отрасли от структур, не имеющих к ней отношения

Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Коммерческий директор компании «Владснаб»

Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Стране нужна госпрограмма по насыщению рынка рыбой

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.