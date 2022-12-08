В Дагестане озвучили возможную причину гибели тюленей

В Республику Дагестан прибыли ученые для исследования обстоятельств массовой гибели каспийских тюленей. В качестве возможной причины названо отравление природными газами.

По поручению премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в республике сформируют оперативный штаб с участием представителей науки, Росприроднадзора, Росрыболовства и глав муниципальных образований. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что ситуация требует тщательного анализа, поскольку случаи выброса мертвых тюленей на побережье наблюдаются не первый год. Он также поручил решить вопрос безопасного вывоза и утилизации мертвых животных.

Главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Магомед-Расул Магомедов назвал возможную причину гибели животных.

«Это явление довольно известное, оно наблюдается уже более ста лет. По характеру места расположения и общей природной ситуации это похоже на отравление газами, которые вышли из-под дна моря. У нас периодически бывают разные, порой незаметные для населения, землетрясения, которые вызывают выход газов. Более крупные могут вызвать прорывы газовых облаков. И эти газовые облака, если нет ветреной погоды, накрывают большой линзой огромную площадь моря. А именно сейчас идет переход тюленей с юга на север на зимовку, и они как раз могли попасть в эту зону. Это случается раз в три, пять, а то и десять лет», — рассказал Магомед-Расул Магомедов.

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