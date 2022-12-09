Дальний Восток получил распределение ОДУ по видам квот
Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ о распределении общего допустимого улова на 2023 г. по направления использования для Дальневосточного бассейна.
Распределение общего допустимого улова в Дальневосточном бассейне на предстоящий год по видам квот утверждено приказом Росрыболовства от 5 декабря 2022 г. номер 707.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в приказе определены объемы для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, научных исследований, организации любительской рыбалки, промышленного лова (в том числе квоты добычи в инвестиционных целях).
Ежегодно в Дальневосточном бассейне добывается свыше 3 млн тонн водных биоресурсов. Промысел части объектов регулируется через установление общего допустимого улова.
Также Росрыболовство приказом от 7 декабря 2022 г. номер 713 внесло изменения в приказ о распределении квот по Северному бассейну.
Приказы Федерального агентства смотрите в прикрепленных файлах.
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