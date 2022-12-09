К проблеме браконьерских «приловов» предложили подключить науку

Общественный совет при Росрыболовстве рекомендовал ведомству рассмотреть на научно-промысловом совете изменения в правила рыболовства, направленные на снижение ННН-промысла под видом «приловов» в Куршском и Калининградском заливах.

Проблему с выловом леща, судака и другой ценной рыбы как прилова при промысле менее ценных и неквотируемых видов в заливах Калининградской области Общественный совет при Росрыболовстве (ОС) обсудил на заседании 23 ноября. Председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев обратил внимание, что многовидовой промысел «неодуемых» видов ведется в тех же местах, где ловят квотируемые виды, причем неспециализированными орудиями лова. По мнению калининградских рыбаков, это может быть одной из причин снижения год от года размеров общего допустимого улова ценных видов.

В протокол по итогам заседания ОС вошла рекомендация федеральному агентству вынести на рассмотрение Балтийского научно-промыслового совета ряд изменений в правила рыболовства для Западного бассейна. Корректировка правил должна снизить возможность незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) при многовидовой добыче водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общественный совет также предложил Росрыболовству организовать ресурсные исследования в Куршском и Калининградском заливах. Это позволило бы ученым проанализировать количественное соотношение «одуемых» и «неодуемых» объектов промысла в уловах и оценить влияние недоучета объемов изъятия ценных видов рыб на состояние промысловых запасов.

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