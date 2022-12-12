Регистр обновил требования к оборудованию морских судов

Российский морской регистр судоходства опубликовал новые Правила по оборудованию морских судов. Документ вступит в силу с 1 января 2023 г.

Регистр значительно переработал требования Правил по оборудованию морских судов. «Настоящие Правила применяются к судам, контракт на постройку или

переоборудование которых заключен 01.01.2023 и после этой даты, и к которым

не применима конвенция СОЛАС-74 с поправками», — говорится в тексте документа.

Одной из основных задач при переработке Правил стало четко разделить их требования на конвенционные и «неконвенционные» в контексте применения положений МК СОЛАС-74, сообщили Fishnews в пресс-службе РС. Документы размещены на официальном сайте регистра в разделе «Издания РС».

Также регистр опубликовал новые Руководства по применению глав III, IV и V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (МК СОЛАС-74).

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