Весомому грузу рыбных консервов из Китая притормозили путь в Россию

Сотрудники Россельхознадзора в Приморском крае не допустили ввоз в Россию более 95 тонн рыбных консервов из Китая. У контролеров возникли вопросы к указанию сырья для производства продукции.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило дальнейшее движение 95,3 тонны рыбных консервов, следовавших в Россию из КНР. При проверке документов на поднадзорную продукцию выяснилось, что в морском коносаменте отсутствуют номера импортных ветеринарных сертификатов. Кроме того, в них некорректно был указан вид сырья, из которого изготовлены консервы. Это нарушение единых ветеринарных требований ЕАЭС, сообщили Fishnews в пресс-службе управления.

После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

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