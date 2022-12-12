Ученые ДВФУ разработали удобрение из водорослей для гидропоники

Специалисты Дальневосточного федерального университета создали уникальное органическое удобрение из водоросли для выращивания растений в беспочвенной среде. Команда проекта отмечает низкую стоимость и высокую эффективность продукта.

В основу удобрения легла субстанция из анфельции — эта водоросль содержит большое количество микроэлементов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ, полученный питательный концентрат максимально приближен по составу к естественным почвам и уже при первых экспериментах подтвердил свою эффективность.

Продукт помимо большого количества питательных элементов насыщен фульвовой кислотой — природным проводником микроэлементов к клеткам корней растения. Удобрение обладает хорошими фильтрационными свойствами, а по консистенции похоже на соевый соус, рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что специальная подготовка сырья и дальнейший процесс ультразвуковой экстракции позволяют исключить патогены. Полученный питательный концентрат разбавляется в воде в разных пропорциях в зависимости от культур.

«Проведенные эксперименты уже показали, что текущий состав удобрения не уступает в эффективности топовым минеральным удобрениям. Выращенный на нашем продукте салат по размеру сопоставим выращенному на импортном растворе. При этом стоимость нашего удобрения ниже, а ценность овощей будет выше, поскольку они более питательные и качественные», — рассказал руководитель проекта, профессор департамента мониторинга и освоения георесурсов Политехнического института ДВФУ Алексей Белов.

По его словам, эксперименты с питательным раствором продолжаются и состав промышленного образца будет доработан таким образом, чтобы соответствовать в экономической эффективности минеральным удобрениям.

Органическая гидропоника — это перспективное направление не только для крупных тепличных хозяйств. Большой рынок для таких удобрений — удаленные объекты, например вахтовые поселки, станции полярников, суда дальнего плавания и даже космические станции, обратила внимание команда проекта.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews