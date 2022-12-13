Иваси продолжает ловиться с прибавкой

Общий вылов сардины-иваси и скумбрии на Дальнем Востоке с начала года составил 319,4 тыс. тонн. Иваси добыто 280,6 тыс. тонн — на 33,2 тыс. тонн выше уровня 2021 г.

Вылов скумбрии достиг 38,7 тыс. тонн. Согласно оперативной информации Тихоокеанского филиала ВНИРО, это на 183,7 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сардину и скумбрию добывают 14 средне- и крупнотоннажных судна под флагом РФ. Все работают пелагическими тралами, промысел ведется в Южно-Курильском проливе и южнее Малой Курильской гряды на перепаде температуры поверхности океана 7-9°С. Семь судов перешли в экономическую зону Японии, где осваивают квоты, выделенные России в соответствии с межправительственными договорами и соглашениями.

Скопления рыб преимущественно состоят из иваси. Уловы сардины по-прежнему высокие, иногда суточный вылов у отдельных судов достигает 450 тонн, за неделю освоено 8366 тонн. Рыба в уловах преимущественно с высоким содержанием жира. Суточный вылов скумбрии — до 16 тонн, за неделю добыта 41 тонна.

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