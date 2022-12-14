Железнодорожные поставки рыбы продолжают расти

С января по ноябрь из Приморского края по железной дороге отправлено 681,1 тыс. тонн рыбной продукции (+11,8% к аналогичному периоду прошлого года). При этом перевозка в контейнерах составила 506,4 тыс. тонн (+29%).

В ноябре было отправлено 74,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (+9,2% к ноябрю 2021 г.), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. По ее данным, основные объемы отгружены в Московскую область (24,2 тыс. тонн), на Урал (19,8 тыс. тонн) и в Сибирь (18,5 тыс. тонн).

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в ноябре составили 11,4 тыс. тонн. 10,5 тыс. тонн из них поехали в Китай, отметили в ДВЖД. Всего с начала года из Приморского края по железной дороге на экспорт отправлено 149,3 тыс. тонн рыбо- и морепродукции.

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