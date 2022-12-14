Заводской осетр пополнил рыбные запасы Волги

В 2022 г. рыбоводные заводы Главрыбвода выпустили в водоемы Астраханской области свыше 25 млн экземпляров молоди осетровых видов — белуги, русского осетра, севрюги, белорыбицы и стерляди.

Каспийский филиал Главрыбвода отчитался об успешном завершении рыбоводного сезона. В этом году в Волгу и ее водотоки отправлено более 25,6 млн экземпляров молоди осетровых видов рыб.

Шесть астраханских рыбоводных заводов провели выпуски порядка 21,5 млн штук русского осетра, 2,1 млн штук севрюги, 1,3 млн штук белуги, 517,4 тыс. штук белорыбицы и 117 тыс. штук стерляди, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Специалисты филиала также вели работу по восстановлению запасов частиковых рыб — реки региона пополнили более 1,29 млрд штук леща, 11,7 млн экземпляров молоди сазана и 6,8 млн — судака.

Новый рекорд достигнут по объемам выпуска молоди русского осетра в рамках компенсационных мероприятий — около 9 млн штук.

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