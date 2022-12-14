Фауна Командоров пополнилась еще одним видом китообразных

На острове Беринга нашли останки полосатого продельфина, видовую принадлежность подтвердило генетическое исследование. Это млекопитающее впервые зарегистрировано в акватории Командорских островов.

Мертвое животное обнаружили в сентябре в устье реки Саранная. Исследованием находки занялись сотрудники научного отдела национального парка «Командорские острова». После осмотра останков и проведения генетической экспертизы специалисты подтвердили, что особь является полосатым продельфином (Stenella coeruleoalba). Теперь фауна китообразных Командоров включает 22 вида.

Полосатые продельфины достигают 2-2,5 м в длину. Их отличительная особенность — темные косые полосы на боках. Эти животные питаются рыбой и головоногими моллюсками. Предпочитают держаться в группах от нескольких особей до сотни голов.

Как рассказали Fishnews в пресс-центре нацпарка, это не первый случай регистрации вида в более высоких широтах. Так, в августе 2017 г. мертвое животное нашли на Халактырском пляже Петропавловска-Камчатского, а осенью 2022 г. в районе села Октябрьского местные жители спасли живого продельфина.

По словам заместителя директора по науке нацпарка Евгения Мамаева, зимой 2019 г. площадь льдов в Беринговом море была минимальной за прошедшие 5,5 тыс. лет. Ученый предполагает, что такие климатические изменения могли стать причиной изменений ареала полосатых продельфинов.

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