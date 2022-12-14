Рыбоводам Дагестана предлагают участки на водохранилищах

В Республике Дагестан на аукционы выставлены семь участков на водохранилищах для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 11 января.

Торги проводит Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, шесть участков — площадью 22,03 га, 36,75 га, 49,35 га, 57,57 га, 63 га и 87,63 га — расположены на Чиркейском водохранилище в Буйнакском районе. Еще один, площадью 1 га, находится на Кизилюртовском водохранилище в Кизилюртовском районе.

Стартовые цены лотов составляют от 8,6 тыс. до 754,5 тыс. рублей. Торги предполагается провести дистанционно 19 января на площадке «Росэлторга». С победителями заключат договоры на 25 лет.

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