Росрыболовство поделилось свежими данными по вылову

К 14 декабря российские пользователи освоили более 4,6 млн тонн водных биоресурсов, передает Федеральное агентство по рыболовству. Свыше 3,37 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

Промысел минтая на Дальнем Востоке принес 1,8 млн тонн, что на 205 тыс. тонн выше уровня 2021 г., сельди освоено 439 тыс. тонн (60,6 тыс. тонн).

В Северном бассейне наловили в общей сложности 501,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Западном бассейне вылов составил 76,8 тыс. тонн — это на 4 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Шпрота поймано 40,9 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн), балтийской сельди — 24,4 тыс. тонн, что на 2,5 тыс. тонн выше уровня 2021 г.

В Азово-Черноморском бассейне общий объем добычи водных биоресурсов достиг 41 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили более 83,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств освоено 329,5 тыс. тонн ВБР, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 210,5 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews