Рыбинспекторы Приморья поставили рекорд по поимке браконьеров

В этом году на реках и озерах Приморского края рыбоохрана задержала свыше 3,2 тыс. браконьеров — рекордное количество. Основной всплеск активности нелегального промысла пришелся на октябрь, когда заканчивался нерестовый ход кеты.

После того, как рыбацкие предприятия сняли свои снасти и ушли, браконьеры ринулись на нерестовые реки, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. Злоумышленников уже ждали инспекторы.

Если за 9 месяцев этого года они выявили 2186 браконьеров, то за один только октябрь на незаконном промысле было поймано 860 нарушителей, приводят цифры в ТУ. Изъято 557 сетей общей длиной около 18 км.

«С окончанием лососевого нереста браконьерство пошло на спад, но, несмотря на это, на водоемах края было выявлено свыше 170 нарушителей рыбоохранного законодательства.

Всего за 11 месяцев 2022 года рыбоохраной было выявлено и привлечено к ответственности свыше 3200 нарушителей, что на 21% выше аналогичного показателя прошлого года, который был зафиксирован на отметке 2651», — отметили в теруправлении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews