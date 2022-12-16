Квоты пошли по пользователям

Росрыболовство стало выпускать приказы о распределении по пользователям квот добычи на 2023 г. Уже вышли документы для промысла в районах регулирования НАФО, НЕАФК и зоне Фарер.

Продолжается подготовка к следующему промысловому сезону. Приказом от 12 декабря 2022 г. № 725 Росрыболовство распределило по предприятиям объемы северной путассу в районе регулирования НЕАФК.

Квоты добычи северной путассу, атлантическо-скандинавской сельди и скумбрии в рыболовной зоне Фарерских островов на предстоящий год поделили между пользователями приказом ведомства от 12 декабря 2022 г. № 726, сообщает корреспондент Fishnews.

В соответствии с приказом от 12 декабря 2022 г. № 727 распределены объемы для промысла в районе регулирования НАФО. Это квоты синекорого палтуса, морских окуней, камбалы длинной атлантической, трески и скатов.

Тексты приказов смотрите в прикрепленных файлах.

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