Аквафермерам предлагают поторговаться за участки на Урале

В Свердловской области объявлен аукцион на 17 участков, предназначенных для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 25 января.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,12 га до 352 га расположены на озерах, реках и Нижне-Качканарском водохранилище. Под индустриальную аквакультуру предполагается предоставить восемь акваторий, остальные — под пастбищную.

Стартовая стоимость лотов — от 100 рублей до 282 тыс. рублей. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Торги предполагается провести 2 февраля в Тюмени.

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