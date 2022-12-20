Новости
В САФУ разработают альтернативный корм для раков. Фото пресс-службы университета

В САФУ работают над импортозамещением корма для раков

Ученые Северного (Арктического) федерального университета намерены разработать рецептуру корма для красноклешневых раков, который будет дешевле импортных аналогов. Позднее на основе этого продукта планируют создавать корма для рыб.

Специалистам предоставлен грант в 250 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе САФУ. Автор проекта доцент кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных лесов Надежда Пастухова отметила, что рыбная мука, используемая в составе кормов, подорожала. Ее заменяют мукой из насекомых — экопротеином, но и он не является бюджетным вариантом. Килограмм муки из личинок мухи черная львинка стоит 2 тыс. рублей.

На примере раков специалист собирается проверить, как повлияют микродозы экопротеина в кормах на рост и развитие животных. Ученые предполагают, что килограмм нового корма будет стоить 160 рублей, а не 1 тыс. рублей, как импортные корма для раков.

«Мука из личинок мухи черная львинка может полностью удовлетворить все потребности, предъявленные к кормам и кормовым добавкам для аквакультуры. Личинки отличаются высокой питательностью, доля протеина в них достигает 50%. Данная разработка будет актуальна также при создании аквакормов для лососевых рыб и других объектов аквакультуры, — отметила Надежда Пастухова.

В рамках проекта предполагаются разработка рецептуры; получение экспериментальной партии; биохимический анализ полученных кормов на соответствие техническим условиям качества продукции; экспериментальное кормление раков и изучение влияния на них микродоз альтернативного протеина. Работы планируют закончить к июню 2023 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультура
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Россия должна сохранить сильную позицию на рынке минтая

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Потребитель переходит в режим экономии

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ. Фото Кирилла Иодаса, предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Заслуженный работник рыбного хозяйства

Вячеслав ЗИЛАНОВ

В рыбном хозяйстве России назревает кризис

Все материалы

Крупным планом

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.