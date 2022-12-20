В САФУ работают над импортозамещением корма для раков

Ученые Северного (Арктического) федерального университета намерены разработать рецептуру корма для красноклешневых раков, который будет дешевле импортных аналогов. Позднее на основе этого продукта планируют создавать корма для рыб.

Специалистам предоставлен грант в 250 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе САФУ. Автор проекта доцент кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных лесов Надежда Пастухова отметила, что рыбная мука, используемая в составе кормов, подорожала. Ее заменяют мукой из насекомых — экопротеином, но и он не является бюджетным вариантом. Килограмм муки из личинок мухи черная львинка стоит 2 тыс. рублей.

На примере раков специалист собирается проверить, как повлияют микродозы экопротеина в кормах на рост и развитие животных. Ученые предполагают, что килограмм нового корма будет стоить 160 рублей, а не 1 тыс. рублей, как импортные корма для раков.

«Мука из личинок мухи черная львинка может полностью удовлетворить все потребности, предъявленные к кормам и кормовым добавкам для аквакультуры. Личинки отличаются высокой питательностью, доля протеина в них достигает 50%. Данная разработка будет актуальна также при создании аквакормов для лососевых рыб и других объектов аквакультуры, — отметила Надежда Пастухова.

В рамках проекта предполагаются разработка рецептуры; получение экспериментальной партии; биохимический анализ полученных кормов на соответствие техническим условиям качества продукции; экспериментальное кормление раков и изучение влияния на них микродоз альтернативного протеина. Работы планируют закончить к июню 2023 г.

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