Рыбу в Приморье ждут новые мощности для хранения и перевозки

Приморские портовики в этом году активно развивали мощности для работы с рыбной продукцией. Какие возможности появились во Владивостокском морском рыбном порту — в фотоподборке Fishnews.

Новый холодильный комплекс запущен весной нынешнего года на территории Владивостокского морского рыбного порта.

Новый холодильник, рассчитанный более чем на 7,1 тыс. тонн единовременного хранения, принимает не только дальневосточную рыбу. Сюда же поступает продукция предприятий Северного бассейна — краб, который в сложившихся условиях коллеги из западных регионов перенаправили на азиатские рынки.

Гордость приморских портовиков — организация перемещения грузов на холодильник, позволяющая избежать отепления продукции. Деликатные товары сначала подаются на технологический балкон, затем по воздушной галерее следуют к подъемнику, а оттуда — в морозильную камеру. Температурный режим — до -24 градусов по Цельсию, общая площадь здания составляет 4,5 тыс. кв. м.

В новом холодильном комплексе установлен современный паллетоупаковщик. Он позволяет быстро и аккуратно обмотать грузы пленкой и лучше сохранять упаковку.

Работа кипит на уже действовавшем холодильнике, рассчитанном более чем на 16 тыс. тонн хранения. Рыба и морепродукты отправляются как за рубеж, так и по России. Всего мощности кластера Владморрыбпорта позволяют разместить более 54 тыс. тонн рыбопродукции — это с учетом возможностей сухих терминалов.

Развитие контейнерных перевозок — одна из тенденций «рыбной» логистики. Владивостокский рыбный терминал — оператор Владморрыбпорта — закупил 200 сорокафутовых рефконтейнеров. Они будут использоваться в мультимодальных перевозках. Приобретение собственных рефрижераторных контейнеров стало большим событием для всего коллектива порта.

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