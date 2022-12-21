Схему незаконной добычи артемии пресекли на уникальном озере

Пограничники и рыбоохрана в Курганской области задержали нелегальных добытчиков цист артемии. На озере Медвежье браконьеры успели взять более трех тонн биоресурса.

Участников преступной группы, массово вылавливавших артемию, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям при содействии госинспекторов Курганского отдела рыбоохраны.

Нелегальные промысловики Петуховского округа организовали бизнес по добыче артемии на стадии цист в октябре-ноябре этого года. Биоресурс, участвующий в формировании лечебных грязей соленых озер, решили черпать из памятника природы регионального значения — озера Медвежье.

«В результате злоумышленники добыли более трех тонн артемии на стадии цист. Своими действиями они нанесли ущерб Российской Федерации, который составил более 2,5 млн рублей», — сообщили Fishnews в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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