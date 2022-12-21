Налиму Нижегородской области хотят дать спокойно отнереститься

В Нижегородской области у налима начинается нерестовый период, его добыча в регионе ограничена с 20 декабря до 19 января. В это время браконьерам придется возмещать ущерб в двойном размере — по 1000 рублей за каждый незаконно пойманный экземпляр.

«Запрет направлен на сохранение популяции налима. Следует отметить, что в регионе это единственный вид, который нерестится зимой», — обратили внимание в областном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре ведомства, в период нереста налима рыбоохрана усилит контроль.

Министерство напомнило и о других зимних ограничениях для любительской рыбалки. Так, с 20 декабря по 15 марта запрещается добыча рыбы всеми орудиями лова на реке Сура — на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевых участков рек Огневка, Медяна, Урга, Пьяна.

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