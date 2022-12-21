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Ситуацию со строительством судов в рамках первого этапа программы квот под инвестиции рассмотрели на совещании у первого заместителя председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея МИТИНА. Фото пресс-службы СФ

В теме инвестквот добавилось дискуссионных вопросов

Строительство судов под квоты обсудили на совещании в Совете Федерации. Уже поднимается вопрос о необходимости субсидий для участников первого этапа программы инвестквот, однако здесь к дополнительной господдержке нужно подходить очень взвешенно, считают в ВАРПЭ.

Совет Федерации продолжает отслеживать ситуацию со строительством судов в рамках первого этапа программы квот под инвестиции. Эта тема рассматривалась на совещании у первого заместителя председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина 20 декабря.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе верхней палаты парламента, сенатор обратил внимание на то, что сохраняется отставание от первоначальных графиков строительства по многим рыболовным судам. По его словам, ситуация 2022 г., связанная в том числе с ограничением импорта высокотехнологичной продукции, явилась сдерживающим фактором при строительстве также судов для промысла крабов.

Как следует из материалов к совещанию, в рамках реализации первого этапа механизма инвестквот заключено 64 договора под строительство рыбопромысловых судов (36 — для Дальневосточного и 28 — для Северного бассейнов). По данным СФ, заказчикам сдано 7 судов. В стадии реализации находятся 57 проектов, из них 41 судно — в постройке (23 — на стапелях, спущено на воду — 18), сроки закладки по двум судам просрочены.

По краболовам: сдано 3 судна, на стадии реализации — 38; не заложены кили и не начато строительство по 6 единицам флота (сроки закладки не просрочены).

На совещании выступили представители Минсельхоза, Росрыболовства, ОСК, верфей, рыбохозяйственных объединений и региональные власти, рассказали в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Один из дискуссионных вопросов, который возник в теме инвестквот, — целесообразность дополнительной господдержи.

«Сейчас пошли разговоры о необходимости крупномасштабной поддержки инвесторам первого этапа инвестиционных квот, — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. — Уверен, что к этому вопросу нужно подходить очень взвешенно. Простой пример: как сообщил сегодня на совещании представитель одной из верфей, один из участников первого этапа построил в Санкт-Петербурге крупное рыбопромысловое судно и заплатил верфи по контракту 6,5 млрд рублей, а фактические затраты верфи, которая, кстати, входит в государственную корпорацию, составили свыше 11 млрд рублей. Что это означает? Это означает, что государство субсидировало за счет своих средств почти половину стоимости строительства рыбопромыслового судна. Того самого судна, за которое инвестор получит десятки тысяч тонн водных биоресурсов. Разве это не является государственной поддержкой? Сейчас эти инвесторы пришли к государству за новой поддержкой — получается, рыбопромысловое судно им достанется даром. Наверное, имеет смысл правоохранительным органам копнуть поглубже эти истории?»

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Fishnews

  • Ситуацию со строительством судов в рамках первого этапа программы квот под инвестиции рассмотрели на совещании у первого заместителя председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея МИТИНА. Фото пресс-службы СФ
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы СФ
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