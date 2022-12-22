Российские уловы не дотягивают до 5 млн тонн

К началу последней декады декабря совокупный вылов у российских рыбаков превысил 4,75 млн тонн. Положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается на промысле минтая, сельди и сардины-иваси на Дальнем Востоке.

Свыше 70% общего объема добычи приходится на Дальневосточный бассейн, где освоено более 3,4 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга.

Наиболее существенный рост уловов отмечается на промысле минтая — 1,84 млн тонн, что на 205 тыс. тонн больше уровня 2021 г. Вылов сельди также в «зеленой зоне» — 445 тыс. тонн, на 53,5 тыс. тонн лучше прошлогодних показателей.

В рамках пелагической путины предприятия освоили 327,6 тыс. тонн рыбы. В основном это сардина-иваси — 283,1 тыс. тонн, что на 32,6 тыс. тонн больше, чем год назад.

Второй ключевой бассейн — Северный — отчитался о добыче 509 тыс. тонн водных биоресурсов.

В Западном бассейне на счету рыбаков более 79,6 тыс. тонн, что на 3,6 тыс. тонн выше уровня 2021 г. На промысле шпрота добыто 41,1 тыс. тонн — на 0,8 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По балтийской сельди прибавка еще выше — на 3,3 тыс. тонн, что позволило довести улов до 26,1 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 43,7 тыс. тонн водных биоресурсов, а их коллеги из Волжско-Каспийского бассейна перешагнули за 91,3 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские суда освоили 339,5 тыс. тонн рыбы. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 216,5 тыс. тонн.

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