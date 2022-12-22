Минпромторг доложил о ситуации с судовыми двигателями

На заседании Морской коллегии при правительстве замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о производстве судовых двигателей в России и инвестпрограмме для их импортозамещения.

«Минпромторг России совместно с «Трансмашхолдингом» и «Синара — транспортные машины» сформировал комплексную инвестиционную программу «Железнодорожное машиностроение и компоненты». Планируемый объем инвестиций по программе на 2022–2025 годы составляет 110 млрд рублей. Программа направлена на суверенизацию железнодорожного подвижного состава с локализацией ключевых компонентов, включая импортозамещение дизельных двигателей для железнодорожного подвижного состава, судостроения и ряда других отраслей», — доложил Виктор Евтухов.

В целом, по его словам, в России отечественные предприятия не только производят судовые дизели и дизель-генераторы на базе разработанных и серийно выпускаемых отечественных машин, но и создают модификации двигателей Д-500 и ДМ-185, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Заместитель министра также предложил определить обязательство государственных заказчиков гражданских судов всех типов: при выборе проекта судна требовать от бюро-проектантов применять в его составе энергетическое оборудование отечественного производства.

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