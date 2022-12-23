Участок под «морской огород» в заливе Анива разыграют на электронных торгах

На Сахалине на электронный аукцион выставлен участок акватории Анивского залива для марикультуры. Торги пройдут на площадке «РТС-тендер», заявки принимаются до 19 января.

Аукцион организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документации торгов, площадь участка СООМ-345 составляет 124,8 га.

Стартовая цена лота —1,2 млн рублей, начало подачи предложений о цене — 27 января. Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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