Список поставщиков в Китай получил большое пополнение
Главное таможенное управление КНР одобрило еще 33 российских объекта для экспорта рыбной продукции. Список вырос до 825 поставщиков.
ГТУ КНР также отменило ограничения на поставку в Китай рыбопродукции с 9 российских предприятий и судов, включая транспортные суда. Меры были введены в 2020 г. в связи с выявлением коронавируса у персонала компаний, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Регистрация новых предприятий осуществлялась через китайскую информационную систему CIFER.
Россельхознадзор пообещал продолжить работу по расширению перечня российских организаций, имеющих право экспорта в Китай.
Приводим список поставщиков, который опубликован на сайте российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Перерабатывающие суда:
ПБ-3026 (ООО «БОСАНТУР-2»);
«Остров Шикотан» (ПАО «Преображенская База Тралового Флота»);
«Вилюй» (ООО «Пасифик Краб»);
«Арка-37» (ООО «Антей»);
«Иркут» (ООО «Камчатка краб»);
«Александр Косарев» (ПАО «Преображенская база тралового флота»);
«Норвежское море» (АО «АТФ»);
«Капитан Булатов» (ПАО «МТФ»);
«Демис» (ООО «Рыбный остров»);
«АНИК» (ООО «Аквариус»);
«Регул» (ООО «Островной-Краб»);
«Урюм» (ООО «Курильский универсальный комплекс»);
«Рашков» (ООО «Зигранд»);
«Зенит» (ЗАО «Арктик Сервис»);
«МП-1106» (ООО «Штурман»);
«Арктур» (ООО «Эта-трейд»);
«Угулан» (ООО «Антей Север»);
«Нептун» (ЗАО «Арктиксервис»);
«Полар Энтерпрайз» (ООО «Фростер»);
«Даллия» (ООО «Поларис»);
«Павел Кутахов» (ЗАО «Курильский рыбак»);
«Капитан Вдовиченко» (ООО «Минтай Первый»).
Перерабатывающие предприятия:
АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»;
ООО «Рыбная компания «Полярное море+» (рыбоперерабатывающий цех);
Береговой рыбоперерабатывающий завод Кехта ОАО «Колхоз Октябрь».
Холодильные склады:
ООО «Скиф-Логистик»;
ООО «Траст»;
ООО «Рыболовецкий колхоз «Тихий Океан»;
ООО «Невский Хладокомбинат»;
ООО «Агама Логистик»;
ООО «Торговый Двор «Самсон-Трейд».
А также транспортные суда:
«Амфитрита» (ООО «Росрыбфлот»);
«Орион-1» (ООО «Антей Север»).
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews