Список поставщиков в Китай получил большое пополнение

Главное таможенное управление КНР одобрило еще 33 российских объекта для экспорта рыбной продукции. Список вырос до 825 поставщиков.

ГТУ КНР также отменило ограничения на поставку в Китай рыбопродукции с 9 российских предприятий и судов, включая транспортные суда. Меры были введены в 2020 г. в связи с выявлением коронавируса у персонала компаний, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Регистрация новых предприятий осуществлялась через китайскую информационную систему CIFER.

Россельхознадзор пообещал продолжить работу по расширению перечня российских организаций, имеющих право экспорта в Китай.

Приводим список поставщиков, который опубликован на сайте российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Перерабатывающие суда:

ПБ-3026 (ООО «БОСАНТУР-2»);

«Остров Шикотан» (ПАО «Преображенская База Тралового Флота»);

«Вилюй» (ООО «Пасифик Краб»);

«Арка-37» (ООО «Антей»);

«Иркут» (ООО «Камчатка краб»);

«Александр Косарев» (ПАО «Преображенская база тралового флота»);

«Норвежское море» (АО «АТФ»);

«Капитан Булатов» (ПАО «МТФ»);

«Демис» (ООО «Рыбный остров»);

«АНИК» (ООО «Аквариус»);

«Регул» (ООО «Островной-Краб»);

«Урюм» (ООО «Курильский универсальный комплекс»);

«Рашков» (ООО «Зигранд»);

«Зенит» (ЗАО «Арктик Сервис»);

«МП-1106» (ООО «Штурман»);

«Арктур» (ООО «Эта-трейд»);

«Угулан» (ООО «Антей Север»);

«Нептун» (ЗАО «Арктиксервис»);

«Полар Энтерпрайз» (ООО «Фростер»);

«Даллия» (ООО «Поларис»);

«Павел Кутахов» (ЗАО «Курильский рыбак»);

«Капитан Вдовиченко» (ООО «Минтай Первый»).



Перерабатывающие предприятия:

АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»;

ООО «Рыбная компания «Полярное море+» (рыбоперерабатывающий цех);

Береговой рыбоперерабатывающий завод Кехта ОАО «Колхоз Октябрь».

Холодильные склады:

ООО «Скиф-Логистик»;

ООО «Траст»;

ООО «Рыболовецкий колхоз «Тихий Океан»;

ООО «Невский Хладокомбинат»;

ООО «Агама Логистик»;

ООО «Торговый Двор «Самсон-Трейд».

А также транспортные суда:

«Амфитрита» (ООО «Росрыбфлот»);

«Орион-1» (ООО «Антей Север»).

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