Приговор по «раковому» делу вынесут в Нижнем Поволжье

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодара. По версии следствия, в июне 2021 г. он вместе с двумя местными жителями организовал закупку и перевозку для сбыта 2 тонн живых раков без маркировки.

Стоимость продукции составила более 1,3 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Отмечено, что нелегальный бизнес пресекли пограничники.

«В ходе следствия обвиняемый, заключив с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной реализацией живых раков, указав на роли каждого участника», — рассказали в надзорном ведомстве.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Володарский районный суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews