Рыбопромышленникам предложили акватории в Астраханской области
В Астраханской области объявлен конкурс на 18 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 25 января — дня вскрытия конвертов с предложениями.
Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены в Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском и Наримановском районах.
Площадь предоставляемых РЛУ — от 3,6 до 400 га. Стартовые цены лотов — от 500 рублей до 61 тыс. рублей.
Критерии оценки заявок, помимо предложенной платы, — средневзвешенные показатели освоения лимитов, а также среднесуточного объема производства рыбной продукции и средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение четырех лет. Участки предоставляются победителям на семь лет.
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