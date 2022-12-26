Рыбопромышленникам предложили акватории в Астраханской области

В Астраханской области объявлен конкурс на 18 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 25 января — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены в Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском и Наримановском районах.

Площадь предоставляемых РЛУ — от 3,6 до 400 га. Стартовые цены лотов — от 500 рублей до 61 тыс. рублей.

Критерии оценки заявок, помимо предложенной платы, — средневзвешенные показатели освоения лимитов, а также среднесуточного объема производства рыбной продукции и средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение четырех лет. Участки предоставляются победителям на семь лет.

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