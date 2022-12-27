«Краскино» работает дольше в предпраздничные дни

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с КНР с 26 по 30 декабря функционирует с 9:00 до 23:00. График АПП продлили на 4 часа по инициативе китайской стороны.

Решение принято в связи с увеличением грузопотока из КНР в Россию, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя. Учреждение рекомендует перевозчикам учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Росгранстрой также напомнил, что ведется реконструкция «Краскино», закончить строительство собираются в 2024 г. Ожидается, что обновленный пункт пропуска обеспечит пропуск 750 автомобилей и более 4 тыс. человек в сутки.

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