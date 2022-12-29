Участники программы инвестквот получили объемы трески и пикши на 2023 год

Росрыболовство выпустило приказ о распределении по пользователям Северного бассейна инвестиционных квот на предстоящий год. Объемы выделены под береговые заводы и суда.

Федеральное агентство по рыболовству распределило объемы инвестквот по пользователям Северного бассейна приказом от 27 декабря 2022 г. № 785.

Как сообщает корреспондент Fishnews, компаниям выделены квоты добычи трески и пикши — ключевых объектов рыболовства на Северном бассейне. Объемы получили Архангельский опытный водорослевый комбинат, «Русская треска», «Парк», «Компания «Мурман СиФуд», «Группа «Баренц», «Кедр Плюс», «Причал-Л», «Рыботорговая сеть», РК «Полярное море+», ПТФ «Карелрыба», Архангельской траловый флот, «МурманСтрой».

Распределение квот добычи в инвестиционных целях по пользователям Дальневосточного бассейна утверждено приказом Росрыболовства от 27 декабря 2022 г. № 784,

Текст приказа по Северному бассейну смотрите в прикрепленном файле.

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