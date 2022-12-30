Китай снял ограничения на рыбные поставки для ряда судов

С 20 декабря возобновлена сертификация для поставок в КНР продукции рыболовства с девяти российских судов. Перечень приводит Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Ограничения сняли для судов «ПИНРО-2» (СН-779), «Обеляй» (СН-43G), «Ачинск» (CH-34G), ТР «Айс Кристалл» (СН-994), ТР «Айс Стрим» (СН-910), ТР «Сарган» (СН-770), ТР «Сораксан» (СН-86Р), ТР «Сароник Бриз» (СН-36М), ТР «Корсаков» (СН-32М), рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения. Отмечено, что эта информация подтверждена на сайте китайской системы CIFER.

Сведения внесены в обновленный Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР. Перечень доступен на сайте центра.

Также НЦБРП сообщает, что к экспортерам, зарегистрировавшимся в CIFER, добавилось рыбоперерабатывающее судно «Фрегат» (ООО «Примрыбфлот»).

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