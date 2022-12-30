ЕАЭС выпустил рекомендации по развитию грузоперевозок

Коллегия Евразийской экономической комиссии опубликовала рекомендации по организации смешанных перевозок и развитию права при осуществлении контейнерных перевозок. Документ направлен на развитие логистики в границах ЕАЭС.

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 27 декабря 2022 г. № 48 опубликована на сайте союза, сообщает корреспондент Fishnews. Государствам — членам ЕАЭС предложены, в частности, следующие меры:

— развитие системы электронного оборота транспортных и товаросопроводительных документов;

— изучение вопроса создания автоматизированного банка данных приватных контейнеров;

— увеличение пропускной способности и улучшение качества транспортной инфраструктуры;

— рассмотрение вопроса организации производства универсальных и (или) специализированных контейнеров.

Ранее пресс-служба коллегии отмечала, что рекомендация подготовлена на основе исследования национального и международного опыта контейнеризации грузов, деятельности и документов международных организаций по вопросам развития смешанных перевозок, а также анализа международных конвенций и договоров, стратегических документов и национального законодательства сторон.

Рекомендация направлена на организацию устойчивой логистики контейнерного оборота и обеспечение недискриминационного доступа потенциальных клиентов к сервисам контейнерной перевозки и транспортной инфраструктуры государств ЕАЭС.

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