ЕАЭС выпустил рекомендации по развитию грузоперевозок
Коллегия Евразийской экономической комиссии опубликовала рекомендации по организации смешанных перевозок и развитию права при осуществлении контейнерных перевозок. Документ направлен на развитие логистики в границах ЕАЭС.
Рекомендация Коллегии ЕЭК от 27 декабря 2022 г. № 48 опубликована на сайте союза, сообщает корреспондент Fishnews. Государствам — членам ЕАЭС предложены, в частности, следующие меры:
— развитие системы электронного оборота транспортных и товаросопроводительных документов;
— изучение вопроса создания автоматизированного банка данных приватных контейнеров;
— увеличение пропускной способности и улучшение качества транспортной инфраструктуры;
— рассмотрение вопроса организации производства универсальных и (или) специализированных контейнеров.
Ранее пресс-служба коллегии отмечала, что рекомендация подготовлена на основе исследования национального и международного опыта контейнеризации грузов, деятельности и документов международных организаций по вопросам развития смешанных перевозок, а также анализа международных конвенций и договоров, стратегических документов и национального законодательства сторон.
Рекомендация направлена на организацию устойчивой логистики контейнерного оборота и обеспечение недискриминационного доступа потенциальных клиентов к сервисам контейнерной перевозки и транспортной инфраструктуры государств ЕАЭС.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews