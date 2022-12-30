В Приморье марифемеры и строители угольного порта встретились в арбитраже

В Приморском крае хозяйство марикультуры пытается взыскать более чем 470 млн рублей ущерба в результате гибели урожая из-за многомесячного замутнения воды. Ответчиком выступает ФГУП «Росморпорт», проводившее дноуглубительные работы для создания угольного спецпорта.

Марикультурное хозяйство расположено в районе мыса Теляковского в кутовой части Уссурийского залива, а место дноуглубительных работ — по соседству, в бухте Суходол того же залива. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы арбитражного разбирательства.

Марифермеры представили в суд материалы аэрофотосъемки и документы, подтверждающие факт выращивания на участке трепанга, гребешка и других гидробионтов. А также заключение эксперта — старшего научного сотрудника Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергея Масленникова.

Согласно этому заключению, составленному 9 апреля 2021 г., на участке наблюдалось сильное заиливание донных осадков, повышенное содержание в осадках хрома и кадмия, высокая концентрация взвеси в придонном слое воды и видимый мутьевой поток со стороны бухты Теляковского (рядом с бухтой Суходол). На участке не обнаружено скоплений промысловых и культивируемых организмов, а наиболее вероятная причина гибели донной фауны — воздействие взвеси, приносимой со стороны проведения гидротехнических работ.

В свою очередь Росморпорт представил проектную документацию на проведенные во второй половине 2020 г. гидротехнические работы. Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России». По мнению представителя Росморпорта, заключение Сергея Масленникова не подтверждает наличие причинно-следственной связи между проведением дноглубительных работ и убытками марифермеров. Кроме того, по его мнению, не доказан сам факт гибели (а не изъятия) морского урожая. Наконец, он упомянул о прошедших в сентябре 2020 г. тайфунах «Майсак» и «Хайшен», нанесших убытки марифемерам.

Также суду было представлено информационное письмо Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) о том, что кутовые части заливов заиливаются за счет стока рек. На основании анализа литературных данных можно предположить, что накопление ила в бухтах Теляковского и Суходол являются естественным процессом.

Кроме того, в суд были предъявлены письма Приморского теруправления Росрыболовства и Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора о том, что владельцы соседних восьми участков для марикультуры на массовую гибель гидробионтов в указанный период не жаловались.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал марифермерам в удовлетворении иска, сославшись на недоказанность вины Росморпорта. Это решение было подтверждено апелляционным судом.

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