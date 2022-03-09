Ученые в третий раз наведаются к каменному гольцу

В Камчатском крае начался финальный этап полевых исследований каменного гольца. Ожидается, что полученные знания о нерестилищах, условиях зимовки молоди и кормовой базе позволят спасти исчезающего эндемика реки Камчатка.

В гости к редкому виду

Проект был запущен в 2021 г. при поддержке WWF России. Работы проводят сотрудники Кроноцкого заповедника и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. В начале нового сезона специалисты отправились к местам исследований на снегоходе.

Каменный голец — крупная хищная рыба, населяющая только реку Камчатка с притоками. Спутать его с другими лососевыми нельзя, он обладает темной окраской с пятнами неправильной формы. Последние 40 лет численность каменного гольца постоянно падает, вероятно, это связано с нарушением мест обитания. В XXI веке вид оказался под угрозой исчезновения. Крупные нерестилища сохранились только в притоках реки Щапина в Кроноцком заповеднике, где вырубки не проводились.

Ранее специалисты заповедника пришли к выводу, что формирование каменного гольца как вида произошло за счет перехода его предка — мальмы — к размножению в небольших водотоках зоны еловых лесов. Дно этих водотоков завалено опавшей хвоей, и, судя по проведенным экспериментам, оптимальная среда развития каменного гольца токсична для мальмы. В прошлом году было описано неизвестное ранее нерестилище. Эта находка подтвердила высокую степень изоляции каменного гольца от мальмы и гипотезу о его приуроченности к водотокам таежной зоны.

Участники проекта вновь отправились на нерестилища каменного гольца. Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, в ходе экспедиции будут собраны пробы воды и грунта для последующего определения органического состава. Это позволит проследить динамику состава воды на известных нерестилищах.

Также ученые планируют определить количество зимующей на нерестилище молоди и оценить кормовую базу, доступную для рыб в снежный период. Поскольку часть исследований в марте планируется провести в верховьях реки Камчатка, участники полевых работ вооружились противолавинным снаряжением и современными средствами связи.

Надежда на рыбоводов

«Определение условий зимовки, количества молоди, кормовой базы позволяет оценить эффективность воспроизводства. Вероятно, в естественных условиях она невысока, основные факторы риска — шуга, промерзание водотоков, недостаточность пищевых ресурсов, — рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Григорий Маркевич. — При низкой эффективности воспроизводства, но высокой кормовой базе одной из потенциальных мер охраны может стать искусственное воспроизводство прямо на нерестилищах. В мировой практике есть опыт восстановления локальных популяций лососевых рыб путем внесения на естественные нерестилища дополнительной икры, взятой от производителей из близлежащих водотоков».

В пресс-службе напомнили про эксперимент, проведенный на Камчатке в 2018 г. при поддержке WWF России. Студенты КамчатГТУ совместно со специалистами Северо-Восточного филиала Главрыбвода заложили 1,5 тыс. икринок кеты в автономные искусственные инкубаторы лососевого рыбоводного завода «Паратунский».

«Использовались икринки, которые достигли стадии «глазка», когда через внешнюю оболочку отчетливо видны черные глаза зародыша, и можно точно сказать, что внутри красного шарика теплится жизнь. Автономные инкубаторы были установлены в русле ручья в условиях, максимально приближенных к реальным. Эксперимент показал высокую выживаемость мальков, но хотя сама по себе технология не нова, она требует дальнейшей обкатки для каждого конкретного вида лососевых. Вероятно, этот метод мог бы быть применен и для восстановления каменного гольца», — отметил директор Камчатского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Рафанов.

Экологи предлагают меры

Коллектив проекта подготовил ряд рекомендаций, которые могут способствовать сохранению и восстановлению численности популяции каменного гольца. В частности, рассматривается возможность повышения природоохранного статуса рыбы с регионального до федерального, т.е. включение вида в Красную книгу России.

Также предлагается полный запрет на добычу каменного гольца, в том числе для рыболовов-любителей, создание локальных ООПТ на нерестовых участках.

В результате реализации проекта уже получены новые сведения о биологии, структуре популяции, распространении каменного гольца, очерчены места, требующие пристального внимания и последующего изучения, подчеркнули в пресс-службе заповедника.

Фотографии и схемы предоставлены пресс-службой Кроноцкого заповедника.

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