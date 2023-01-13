Камчатка сохранила первое место по уловам

По итогам 2022 г. Камчатский край лидирует по добыче и переработке рыбы и морепродуктов в РФ. Предприятия региона освоили около 1,5 млн тонн (более трети российского вылова) и произвели примерно 1 млн тонн продукции.

«Камчатские рыбаки выловили более 1 млн 400 тыс. тонн рыбы, и почти 1 млн тонн пищевой рыбопродукции было произведено, включая консервы, переработанных моллюсков, морепродукты и так далее», — отметила заместитель председателя правительства края Юлия Морозова.

Она добавила, что по итогам 2022 г. рыбная отрасль стала одной из самых высокооплачиваемых в регионе: средний размер заработной платы достиг 160 тыс. рублей в месяц.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, рыболовецкие предприятия продолжают инвестировать в строительство новых заводов и судов. Это позволило за последние четыре года создать более 2 тыс. рабочих мест.

Напомним, губернатор Владимир Солодов поручил разработать долгосрочную программу по привлечению местных жителей в рыбную отрасль.

В 2021 г. предприятия Камчатского края освоили свыше 1,6 млн тонн рыбы и морепродуктов.

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