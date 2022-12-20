Рыбаки хотели бы заранее увидеть будущий регламент погранорганов

ФСБ сообщила о разработке нового приказа по госконтролю рыболовства. «Мы попросили пограничные органы проинформировать, какие изменения ожидаются для пользователей водных биоресурсов», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Уведомление о подготовке проекта нового приказа ФСБ в сфере контроля за рыболовством появилось на профильном портале в декабре . Как следовало из размещенной информации, административный регламент пограничников, выпущенный в 2020 г., планируется признать утратившим силу.

«Мы попросили пограничные органы прокомментировать, какие новшества ожидаются для рыбаков в связи с переизданием приказа, чтобы предприятия заранее могли подготовиться к изменениям», — рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он сообщил, что поднял эту тему на совещании, которое традиционно проводилось в регионе с представителями погранорганов. «Ждем комментариев», — добавил руководитель АРСО.

Он напомнил, что, когда разрабатывался регламент 2020 г. , объединение выступало с инициативами по доработке документа. «Хотелось бы и в этот раз иметь возможность дать свои предложения», — заявил собеседник Fishnews.

Глава ассоциации отметил, что на совещании также поднял вопрос о больших изменениях, которые ждут отрасль с 1 марта 2023 г ., — обязательное использование электронного рыболовного журнала и электронных разрешений на вылов. Цифровизация в рыбной промышленности вводится постепенно: проводились различные тестирования электронного журнала, уже есть возможность через сайт госуслуг обратиться за разрешением на промысел . «Обеспечивается взаимодействие между Росрыболовством, Центром системы мониторинга рыболовства и связи, пользователями. Но, на наш взгляд, в преддверии таких серьезных изменений не лишними будут новые разъяснения и семинары, в том числе с участием пограничных органов, контролирующих добычу морских биоресурсов», — обратил внимание Максим Козлов.

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