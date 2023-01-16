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Свежевыловленный минтай

Добытчикам минтая прогнозируют успешную путину

По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), ежесуточный вылов минтая в охотоморской экспедиции в пиковые периоды будет превышать 10-11 тыс. тонн. По итогам сезона вылов может составить 750-800 тыс. тонн.

К 9 января, на промысле минтая в Охотском море уже работало около 70 судов, а объем добычи достиг 32 тыс. тонн. «Предстоящая путина ожидается достаточно успешной. Большинство факторов, от которых зависит формирование промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные. По мнению океанологов и синоптиков, ледовая обстановка так же, как и погодные условия, за исключением коротких штормовых периодов, не будут создавать каких-либо серьезных препятствий ведению промысловых операций во всех районах лова в зимне-весенний период», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

На 2023 г. общий допустимый улов минтая в северной части Охотского моря установлен в объеме 897 тыс. тонн. Это на 6% меньше, чем в 2022 г. По оценкам ассоциации, вылов по итогам путины может составить 750-800 тыс. тонн минтая.

«Несмотря на небольшое снижение ОДУ, в целом запас продолжает находиться на высоком уровне — выше целевого ориентира по биомассе. Ежесуточный вылов по экспедиции в пиковые периоды будет превышать 10-11 тыс. тонн минтая. В путине будет задействовано порядка 120 единиц добывающего флота», — отметил глава АДМ.

Прогнозируется, что путина будет проходить по стандартному сценарию. В январе основная часть судов приступает к промыслу в Камчатско-Курильской подзоне, где традиционно отмечаются наиболее высокие уловы на усилие и минимальный прилов молоди. Кроме того, в этот период флот сможет приступить к промыслу в Северо-Охотоморской подзоне на возвышенности Лебедя и в Притауйском промысловом районе, а также в районе банки Кашеварова, где можно будет работать до середины февраля, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ.

В целом уже ближе к февралю район добычи минтая расширится и будет включать также южную, а затем центральную и северную части Западно-Камчатской подзоны и вход в залив Шелихова. В феврале-марте лучшие условия для работы в Северо-Охотоморской подзоне будут складываться на южных и восточных склонах возвышенности Лебедя, примыкающих к Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонам и открытому многоугольнику Охотского моря, а также в Притауйском промысловом районе.

Ученые прогнозируют, что ледовая обстановка будет близкой к умеренным зимам, аналогично прошедшему сезону. Темпы начального становления ледяного покрытия будут выше, чем в последнее десятилетие, но уровень ледовитости останется ниже или близким к средним значениям. Количество штормовых дней в северной части Охотского моря будет несколько больше, чем годом ранее.

Напомним, в прошлом году российские рыбаки добыли 1,905 млн тонн минтая, из них 788,7 тыс. тонн было добыто в сезоне «А» охотоморской минтаевой путины. Суммарный ОДУ минтая во всех промысловых районах Дальневосточного бассейна на 2023 г. определен в объеме 2,06 млн тонн.

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