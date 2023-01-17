Новый проект приказа ФСБ ждет мнений

В открытом доступе появился проект приказа о госконтроле в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Документы, которые касаются работы пограничных органов, очень важны для предприятий, и в отраслевом сообществе заявили о готовности проанализировать проект.

ФСБ представила проект приказа по госконтролю рыболовства и соблюдения других требований в сфере сохранения морских биоресурсов. Новый документ должен прийти на смену административному регламенту, утвержденному в октябре 2015 г.

Документы, касающиеся работы пограничных органов, оказывают большое регулирующее воздействие на рыбную отрасль, поэтому, конечно, бизнес-сообщество внимательно проанализирует проект приказа, заявили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

«Мы, конечно, разослали проект, для того чтобы члены нашего объединения ознакомились с предложенным документом», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Безусловно, будем заниматься этой тематикой и сформируем свое мнение», — поддержал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

О сборе мнений по законопроекту также сообщили в Ассоциации добытчиков минтая и других объединениях.

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