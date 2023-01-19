Разрешениям на вылов обновили формы

Минсельхоз утвердил новые формы разрешений на вылов водных биоресурсов. Приказ вступит в силу с 1 марта, когда начнут действовать положения законодательства о переходе на электронный рыболовный журнал и электронные разрешения.

Формы разрешений на вылов утверждены приказом Минсельхоза от 7 декабря 2022 г. № 855.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это образцы для разрешений:

- российским пользователям с использованием судов;

- российским пользователям без использования судов;

- иностранным пользователям на добычу с использованием судов в исключительной экономзоне РФ в соответствии с международными договорами;

- для организаторов любительской рыбалки;

Также утверждена форма реестра разрешений на вылов.

Напомним, сейчас идет процесс цифровизации процессов, связанных с оформлением отчетности и разрешительных документов в сфере рыболовства. С 1 марта вступят в силу положения закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов. С марта также вступит в силу приказ Минсельхоза от 14 ноября 2022 г. № 802 о требованиях к содержанию и формам журнала, порядке его ведения. Также будут действовать новые правила оформления разрешений на вылов, утвержденные постановлением правительства от 15 ноября 2022 г. № 2066, — в развитие этого документа и принят новый приказ Минсельхоза о формах.

Приказ Минсельхоза от 1 июля 2016 г. № 279, утверждающий действующие формы разрешений, при вступлении в силу нового документа будет признан утратившим силу.

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