Ремонт рыбацкого флота могут освободить от НДС

Президент Владимир Путин поручил Минфину рассмотреть возможность отмены НДС на ремонт и обслуживание рыболовных судов. Это мера по стимулированию предприятий к использованию услуг российских верфей.

Вопрос подняли на совещании по вопросам развития ДФО, которое провел Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума. Предложение об отмене НДС на услуги по ремонту и обслуживанию гражданских рыболовецких судов озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Сегодня основной объем ремонта рыболовецких судов приходится на Корею и Японию. Рыболовецкие компании отправляют свой флот для ремонта туда, хотя это можно было бы делать в России на дальневосточных верфях. Как один из примеров, на Камчатке компания готова развивать мощности, но для этого нужна мотивация, чтобы у нас были конкурентоспособные условия», — отметил министр.

По мнению Дениса Мантурова, отмена НДС не уменьшит налоговую базу, «потому что сегодня данных объемов налогов не поступает, все эти заказы уходят за рубеж».

В ответ президент обратился к министру финансов Антону Силуанову. Глава государства поручил ему вместе с коллегами пообсуждать вопросы, связанные со снятием НДС в сфере судоремонта.

«Сейчас не нужно отвечать, просто посмотрите повнимательней. Естественно, очень хотелось бы, чтобы объем заказов, который сейчас размещается за границей, был размещен на наших верфях, на территории Российской Федерации. Нам это направление деятельности на Дальнем Востоке — судостроение, судоремонт — нужно, безусловно, поддерживать», — подчеркнул Владимир Путин.

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