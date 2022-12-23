Совет Федерации выписал билет второму этапу инвестквот и аукционов

Сенаторы одобрили изменения федерального закона о рыболовстве, предусматривающие второй этап инвестиционных квот и крабовых аукционов. При обсуждении повторялись тезисы, которые звучали много раз до этого.

Работу над вторым этапом инвестквот и аукционов в рыбной отрасли законодатели спешили завершить в уходящем году. Закон «в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот добычи водных биоресурсов» Совет Федерации рассмотрел на заключительном заседании осенней сессии, сообщает корреспондент Fishnews.

Основной посыл был тот же, что и накануне н а заседании профильного комитета . Новый закон коренным образом отличается от первоначального текста, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он перечислил изменения, которые были предусмотрены после второго чтения: исключение аукционов по квотам на добычу моллюсков, обязательство победителя крабовых торгов приступить к реализации инвестпроекта не позднее года с даты заключения договора на долю квоты и т.д.

Критики в адрес закона от сенаторов не прозвучало. «И второй этап инвестиционных квот явится своеобразным импульсом для развития судостроения. Закон этот обязательно надо принимать. Мы по опыту первого этапа увидели, что все равно произошло очень много хороших вещей», - сказал парламентарий Сергей Митин. До этого, правда, он признал, что в судостроении «обнаружилась огромная масса проблем и недостатков» и верфи оказались к массовым заказам не готовы. Сроки сдачи судов постоянно переносятся, тогда как береговые заводы вводятся в эксплуатацию. «Это говорит о том, что именно судостроение здесь опаздывает», - заявил парламентарий.

Сенатор от Амурское области Иван Абрамов задал вопрос, как быть с потерями судостроительных заводов на первом этапе реализации программы инвестквот. Проведен аудит верфей, определен объем убытков. Минпромторгвместе с Минфином анализируют представленные документы, и дальше будет приниматься решение о возможности докапитализации отдельных верфей из федерального бюджета, сообщил замминистра промышленности Виктор Евтухов.

Сенаторы Александр Шендерюк-Жидков и Геннадий Орденов, представляющие регионы со судостроительной спецификой, квотные новшества похвалили. «Первый этап инвестиционных квот серьезно поддержал калининградское судостроение», - высказался Александр Шендерюк-Жидков. А Геннадий Орденов заявил, что рассматриваемы закон можно считать «инновационным и социальном значимым также и для Астраханской области».

«Я бы, коллеги, просила вас поддержать этот закон, потому что проволочка и затяжка, она приводит только к раскачиванию настроений в отрасли, неуверенности. Нужна ясность. Конечно, хотелось бы там где-то перенести на потом. Но не получается. Порядок надо наводить, правда. Но - я уже говорила об этом - не топором, а скальпелем. Очень деликатно», - обратилась к парламентариями перед голосованием спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

До этого в своем выступлении она также решила дать посыл на будущее. В отрасли достаточно много было недобровестных компаний, «но в то же время за что вот болит душа у всех - и у нас - это за добросовестные компании», сказала председатель СФ. Когда будет объявляться конкурс на второй этап, надо подумать, как защитить добросовестные компании, предложила она.

Закон был одобрен, но не единогласно. Четыре сенатора выступили против, один воздержался.

Без рабочей группы никуда

Принимая прошлые изменений по квотам - и по первому этапу инвестквот, и по крабовым аукционам, - законодатели заверяли, что будут следить за реализацией. Нынешнее одобрение в Совете Федерации не стало исключением: сенаторы вновь пообещали организовать мониторинг выполнения программы - этим должна заняться специальная межкомитетская рабочая группа.

О законе

Напомним, что законопроект, меняющий систему распределения квот на вылов, в июле внесло в Госдуму правительство . Разработкой поправок занимались Минсельхоз и Росрыболовство. 27 октября депутаты приняли проект закона в первом чтении , 20 декабря - во втором и третьем .

Во втором чтении законопроект был одобрен с целым рядом поправок . Законодатели отказались от распространения на другие объекты промысла практики распределения квот на аукционах с инвестиционными обязательствами (правительство сначала включило в проект такой принцип для моллюсков и других морепродуктов). Были оговорены особые условия на втором этапе для малого и среднего бизнеса.

Закон предусматривает продолжение программы инвестквот на Дальневосточном бассейне, донаделение ресурсом участников первого этапа, а также новые крабовые аукционы. При этом поправку о переносе сроков запуска второй волны по флоту Госдума не поддержала, несмотря на многочисленные сложности этого направления на первом этапе.

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